Demnächst in Winterthur – Lust auf ganz viel Sonne und mindestens 15 Grad? Der kalendarische Frühlingsanfang fiel laut Meteo Schweiz deutlich zu kalt aus. Doch der Frust über den Frost hat in Winterthur bald ein Ende. Thomas Münzel

Spätestens ab kommenden Mittwoch klettern auch in Winterthur die Temperaturen wieder über 10 Grad. Foto: Marc Dahinden

Minus 2,9 Grad. So frostig kalt war es am Samstagmorgen in Oberwinterthur. Frühling fühlt sich irgendwie anders an. «Ja, es ist für die aktuelle Jahreszeit tatsächlich zu kalt», bestätigt Meteorologe Markus Kägi von Meteo Schweiz auf Anfrage. Dabei hat ja eigentlich am Samstagvormittag um 10.37 Uhr der kalendarische Frühling begonnen.

Empfindliche Balkonpflanzen reinnehmen

Doch noch bleibt uns die eiskalte arktische Winterluft erhalten. In der Nacht auf Sonntag müsse man sogar mit Temperaturen von bis zu minus 5 Grad rechnen, meint Kägi. «Besonders empfindliche Balkonpflanzen sollte man deshalb vorsichtshalber reinnehmen.» Am Sonntag selber sei es dann tagsüber mehrheitlich bewölkt, sagt Kägi. Die Tageshöchstwerte liegen dann bei etwa 3 Grad. Gegen Abend und in der Nacht auf Montag muss man zudem noch mit etwas Schnee rechnen.