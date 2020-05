Konsum von Pornos – Lust gesucht, Trost gefunden Schweizer schauten in der Corona-Pause deutlich mehr Pornos. Warum genau? Dafür gibt es überraschende Erklärungen. Simone Luchetta , Linus Schöpfer

Am 16. März ruft Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga den nationalen Notstand aus.

Was macht an diesem historischen Tag der Schweizer Verkehr auf Pornhub, dem grössten Pornoportal der Welt? Er liegt drei Prozent über dem durchschnittlichen Februartag. Tags darauf sind es bereits 11,5 Prozent darüber, am 27. März ist der Traffic 25 Prozent höher. Seither blieb der nationale Pornoverkehr konstant rund 15 Prozent über dem Februardurchschnitt.