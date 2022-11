«Mammals» mit James Corden – Lustiger Mann wird aus dem Leben gerissen «Carpool Karaoke»-Star James Corden hat eine Serie auf Amazon. Die ist höchst erratisch, leider nicht auf die kunstvolle Art. Aurelie von Blazekovic

Paar ohne Wal: James Corden als Jamie Buckingham, Melia Kreiling als Amandine Buckingham. Foto: Amazon Prime

Bevor wir zur Serie kommen, ein paar Worte zu James Corden, der gerade eine schlechte Phase hat. Corden, ursprünglich in Grossbritannien als Darsteller in Musicals und Fernsehserien bekannt geworden, ist seit 2015 ein internationaler Star, weil er der Gastgeber der Late-Night-Show «The Late Late Show with James Corden» auf dem US-Sender CBS wurde.

Dort erfand er die Rubrik «Carpool Karaoke», in der er singend mit Stars im Auto herumfährt. Auf Youtube erreicht das Millionen Menschen. So berühmt wie James Corden ist sein Image als harmlos-freundlicher Kerl mit schriller Lache. Bis zum Omelette-Gate in diesem Herbst.

Ein Restaurantbesitzer in Manhattan klagte Corden auf Instagram an und löste damit eine Welle der Wut gegen ihn aus: Der Schauspieler habe beim Frühstück wegen eines falsch gelieferten Omeletts (mit Eiweiss statt ohne) Kellner beschimpft.

Der «New York Times» war der Vorfall eine Reihe von Artikeln wert, auch über die Gefahren der likability. Es sei heikel, wenn Prominente jahrelang so gemocht werden wie Corden, hiess es da. Das Publikum halte das wohl irgendwann nicht mehr aus, dass einer immer nur nett sei – und springe dann auf kleine Fehler mit Vernichtungswut an. Und das alles geschah ausgerechnet während der Pressetour zu «Mammals», der neuen Miniserie mit James Corden auf Amazon.

Es geht um das, was Jamie auf Amandines Handy entdeckt: Sexnachrichten.

Corden spielt da, wie passend, einen Koch, der ein Restaurant in London aufmacht. Gäste und Eierspeisen machen ihm, er trägt den Namen Jamie Buckingham, in «Mammals» keine Probleme – die liegen im Privaten. Verheiratet ist Jamie mit Amandine (Melia Kreiling), die zu Beginn der Serie eine Fehlgeburt hat, was im folgenden Plot dann gar keine Rolle mehr spielt und die Beteiligten offenbar sofort vergessen. Es geht um das, was Jamie auf Amandines Handy entdeckt, als sie im Krankenhaus liegt: Sexnachrichten. Nicht von ihm.

Amandine führte offenbar ein leidenschaftliches Doppelleben, um das sich eine Art Krimi entspinnt. Jamie hat die bemerkenswerte Gabe, seine Frau lange nicht zu konfrontieren, nein, er will erst haarklein alles ermitteln. Wo, wie, mit wem?

Seine Partnerin führt ein Doppelleben: James Corden in «Mammals». Foto: Amazon Prime

Es ist einem nur wirklich alles, was die Figuren der Serie so treiben, herzlich egal. Mal will sich einer mit der Schrotflinte erschiessen, nur um dann doch einen Hirschen abzuknallen. Eine andere rutscht in eine Psychose ab, in der sie zur Weggefährtin von Coco Chanel wird. Erratisch ist das, leider nicht auf die kunstvolle Weise. Und womöglich spielt James Corden einfach James Corden, den liebenswerten Talkshow-Heini, der jetzt mal so tut, als wäre er Koch. Oder die Autoren dachten, dass düstere Themen die Serie vor ihrem Kitsch bewahren könnten und der Belanglosigkeit der Handlung. Da spielt etwa ein Wal eine Rolle, der immer in bedeutsamen Momenten der Beziehung von Jamie und Amandine auftaucht. Wieso? Egal.

Zugute halten kann man der Serie ihren morbiden Humor und die Idee, aus der zerstörerischen Kraft der Untreue im Leben monogamer Menschen etwas zu machen. Dennoch wirkt es am Ende, als habe jemand Ricky Gervais' Serie After Life im Kopf gehabt, in der der britische Comedian einen Mann spielt, der seine Frau an Krebs verloren hat. Lustiger-Mann-wird-aus-dem-Leben-gerissen ist aber nur eine gute Geschichte, wenn man sie ernst nimmt.

