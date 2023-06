Kunstmuseum Winterthur – Lustvolle Ladendiebstähle Sylvie Fleury zählt zu den bedeutendsten Künstlerinnen der Schweiz. In den hellen Räumen des Kunstmuseums kommen ihre Installationen gut zur Geltung. Helmut Dworschak

Sylvie Fleury: «White Gold», 2010. Hier in der Sammlung des Kunstmuseums Winterthur. Foto: Marc Dahinden

Kunst muss nicht anstrengend sein. Beim Werk von Sylvie Fleury stellen sich wie von selbst lustvolle Assoziationen ein. Das liegt unter anderem an der Einfachheit der Mittel. Beim Gang durch das Kunstmuseum Winterthur beginnt der Kick schon in der Sammlung, bei den Klassikern der Moderne, die die Künstlerin mit Akzenten versehen hat. Vor einem Gemälde des Kubisten Fernand Leger etwa hat sie eine silberne Handtasche platziert, aus der ein Bilderrahmen ragt. Wird hier gerade etwas geklaut? Vielleicht von Fleury selbst, die es liebt, sich Werke anzueignen? Oder macht die Bronzeskulptur die Erwartungshaltung der Museumsbesucher deutlich, die hoffen, sie könnten ein sinnhaftes Erlebnis mit nach Hause nehmen? Der Name «White Gold» lässt überdies an Kunst aus fragwürdiger Herkunft denken, die im Kulturtempel ihre Unschuld wieder zu erlangen sucht. Auf den Aspekt des Diebstahls macht der Name der Ausstellung aufmerksam: «Shoplifters from Venus». «Shoplifters» heisst so viel wie «Ladendiebe».