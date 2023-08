Luxus-Immobilie auf Insel – Architekt designt 100-Millionen-Dollar-Wohnprojekt für Messi Es trägt den schlichten Namen Messi Mansion, wurde extra für den Fussball-Superstar entworfen, verfügt über drei Helikopterlandeplätze – und natürlich einen Fussballplatz. Ob es auch verwirklicht wird?

Das Herrenhaus besteht aus drei Ebenen. Quelle: Instagram/veliz_arquitecto

3-D-Visualisierung des Projekts. Quelle: Instagram/veliz_arquitecto

Fussball-Weltmeister Lionel Messi ist zusammen mit seiner Frau Antonela Roccuzzo auf Haussuche in Florida. Vor allem ein Anwesen soll in die engere Auswahl des berühmtesten Spielers von Inter Miami gekommen sein: Eine Villa in Fort Lauderdale, wie Bilder der Boulevard-Portals TMZ zeigen.

Unabhängig davon, aber mit visionärem Blick hat der in Miami ansässige kubanische Architekt und Designer Jorge Veliz ein traumhaftes Inselanwesen für die Messis konzipiert und die Bilder und Videos seiner atemberaubenden Ideen veröffentlicht.

Der Architekt, der spektakulären Idee Weltweit als hochtalentierter Künstler anerkannt: Architekt Jorge Luis Veliz Quintana. Quelle: Instagram/veliz_arquitecto

«Dieses majestätische Herrenhaus besteht aus drei Ebenen und liegt auf einer exklusiven schiffsförmigen Insel, die Privatsphäre und eine privilegierte Lage bietet», beschreibt Veliz den fantasievollen Zufluchtsort. Der Zeitung «Miami Herald» erzählte er, dass er das Konzept dieser Megavilla deshalb ausgearbeitet habe, weil er ein grosser Fan des argentinischen Fussballspielers sei – obwohl er ihn noch nie live spielen gesehen habe.

Bei der Gestaltung habe er darauf geachtet, Messis Bedürfnisse nach Komfort und Luxus gerecht zu werden, er glaube aber auch, dass Roccuzzo und ihre drei Söhne wahrscheinlich nichts gegen den Bau hätten. Genauere Angaben zu Grösse oder Standort seiner luxuriösen Idee machte Veliz keine.

Das Anwesen verfügt über zehn Schlafzimmer, fünfzehn Badezimmer, sieben Swimmingpools, eine Anlegestelle für jeden Besucher, der mit einer Jacht anreist, drei Helikopterlandeplätze, mehrere Spielzimmer, ein Kino und natürlich einen Fussballplatz. Den Preis des Inselanwesens beziffert Veliz auf über 100 Millionen Dollar.

Ein Klacks für den Weltmeister – Messis Nettovermögen wird im Jahr 2023 auf rund 550 Millionen Euro geschätzt. Das Wirtschaftsmagazin «Forbes» setzte Messi auf seiner Liste der zehn bestverdienenden Athleten des Jahres 2023 mit 120 Millionen Euro auf den zweiten Platz hinter Cristiano Ronaldo (125 Millionen Euro). Bei Inter Miami soll Lionel Messi pro Saison zwischen 50 und 60 Millionen Euro verdienen.

Dass Messi überhaupt nach Florida gekommen sei, sei enorm für den Tourismus und den Fussballsport insgesamt. «Wenn er einen Architekten braucht, bin ich hier», so Veliz.

Die Bilder

«M»-Form: Das Architekturprojekt ist vom Logo von Lionel Messi inspiriert. Quelle: Instagram/veliz_arquitecto

Das Anwesen liegt auf einer exklusiven schiffsförmigen Insel. Quelle: Instagram/veliz_arquitecto

Die Messi Mansion ist auf Luxus und Komfort ausgelegt … Quelle: Instagram/veliz_arquitecto

… und bietet eine breite Palette an Annehmlichkeiten. Quelle: Instagram/veliz_arquitecto

Grosse Swimmingpools laden zum Entspannen ein. Quelle: Instagram/veliz_arquitecto

Ein Pier ermöglicht den Zugang zu … Quelle: Instagram/veliz_arquitecto

… zu Jachten und anderen Schiffen. Quelle: Instagram/veliz_arquitecto

Auch dass Messi ein begeisterter Sammler von Luxusfahrzeugen ist, hat Veliz berücksichtigt. Eine Garage böte Platz für 20 Autos. Quelle: Instagram/veliz_arquitecto

An alles gedacht: Die Messi Mansion verfügt natürlich auch … Quelle: Instagram/veliz_arquitecto

… über einen Fussballplatz. Quelle: Instagram/veliz_arquitecto

