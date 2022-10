Partydestination im Familienquartier – Luxushotel Five: Stadt Zürich erlaubt Party bis nachts um 3 Uhr Das im Juni eröffnete Hotel Five im ehemaligen Atlantis kann seine Restaurants länger offen halten. Die Stadt hat das Gesuch bewilligt. Trotz Klagen aus dem Quartier. Martin Huber

Das Hotel Five am Fuss des Uetlibergs will «Zürichs wilde Seite» wieder aufleben lassen. Foto: Ela Çelik

Bis in die frühen Morgenstunden: So lange dürfen die Restaurants im Innern des Hotels Five am Zürcher Friesenberg künftig geöffnet sein. Die Bausektion des Zürcher Stadtrats hat das Gesuch des 5-Stern-Hotels für eine «Hinausschiebung der Öffnungszeiten über Mitternacht hinaus (bis 1 bzw. 3 Uhr) für die Restaurants im Gebäudeinnern» bewilligt, wie es im Beschluss der Bausektion vom 19. Oktober heisst. Dem Gremium gehören André Odermatt (SP), Simone Brander (SP) und Filippo Leutenegger (FDP) an.