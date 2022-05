Barrage: Luzern – Schaffhausen – Luzern bleibt in der Super League Der FCL besiegt im Rückspiel den FC Schaffhausen 2:0. Eine enttäuschende Saison endet doch noch versöhnlich. Dominic Wuillemin

Die Erlösung ist den Luzernern nach dem 2:0 von Filip Ugrinic anzusehen. Foto: Philipp Schmidli (Keystone)

Die Erlösung kommt. Und sie wird herbeigeführt von einem, der ganz genau gewusst hätte, was der Abstieg für den FC Luzern bedeutet hätte. Filip Ugrinic spielt seit der Jugend für die Innerschweizer. Mit seinem Tor in der 70. Minute zum 2:0 in der Barrage gegen den FC Schaffhausen sorgt der 23-Jährige endgültig dafür, dass der FCL auch nächstes Jahr in der Super League spielen wird. Eine enttäuschende Saison endet für die Luzerner gerade noch versöhnlich.

Nach dem Hinspiel am Donnerstag war ihr Trainer Mario Frick verärgert. 2:2 stand es da, der Favorit hatte Glück, waren die Schaffhauser in der Schlussphase nicht noch zum Sieg gekommen.

Luzerns Marvin Schulz bringt das Heimteam nach 19 Minuten per Penalty in Führung. Foto: Philipp Schmidli (Keystone)

Diesmal zeigt sich der FCL vor 16’490 Zuschauern in der ausverkauften Swissporarena von Beginn an verbessert. Als Marvin Schulz nach 19 Minuten per Handspenalty das 1:0 erzielt, ist die Führung verdient. Das Heimteam kontrolliert in der Folge das Geschehen, auch wenn es zuweilen hitzig zu und hergeht. Neunmal zeigt Schiedsrichter Sandro Schärer die Gelbe Karte.

Am Ende jubeln die Luzerner ausgelassen. Sie können jetzt kurz durchatmen. Und sich dann daran machen, dass die nächste Saison nicht erneut so nervenaufreibend verläuft.

Dominic Wuillemin ist seit 2015 Redaktor im Ressort Sport. Er studierte an der ZHAW in Winterthur Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.