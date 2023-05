Jugendsport in Winterthur – Lynn und Tim sind die Schnellsten Am Sonntag sprintete der Laufsportnachwuchs wieder im Stadion Deutweg. Beim Wettbewerb «De schnällscht Wintertuurer» rannten 303 Kinder um die Wette. Deborah von Wartburg

1 / 5 Die Zeiten der schnellsten Winterthurer Kinder geben Hoffnung auf starken Nachwuchs. Fotos: PD

Trotz Regenwetter kamen am Sonntag 303 Kinder ins Stadion Deutweg. Sie alle traten an im Rennen, in dem der «schnellste Winterthurer» und die «schnellste Winterthurerin» gefunden werden sollte. Zuerst wurde pro Jahrgang mit Vorläufen gestartet. Dabei qualifizierten sich jeweils die acht schnellsten Sprinterinnen und Sprinter für das Finalrennen über 80 Meter Sprint.

Wie erwartet standen bei den W7 (Jahrgang 2016 und jünger) die meisten Kinder am Start: 20 Mädchen und 34 Knaben. Die beste Zeit holten aber die älteren. Die schnellste Winterthurerin heisst Lynn Hunkeler (2008, Leichtathletik-Vereinigung Winterthur) mit 11,07 Sekunden und im Vorlauf gar 10,95 Sekunden. Schnellster Winterthurer darf sich Tim Homberger (2009, ebenfalls LVW) nennen, der im Finale 10,21 Sekunden und im Vorlauf nur 10,02 Sekunden brauchte.

Die vollständigen Ranglisten des «schnällschten Wintertuurers» sind auf www.lvw.ch/veranstaltungen/dsw zu finden. Die sechs schnellsten Mädchen und Knaben pro Jahrgang aus den Finalläufen qualifizieren sich zudem für die kantonalen Finalläufe am 9. Juli in Zürich. Vorher steht im Deutweg aber noch die Regionenmeisterschaft Ost an. Am 24. und 25. Juni zeigen dabei die besten Nachwuchsathletinnen und -athleten, was sie in den Beinen haben.

Deborah von Wartburg ist Redaktorin im Ressort Stadt, in dem sie seit 2021 schreibt. Sie verbrachte einen grossen Teil ihrer Jugend in Winterthur, schrieb fünf Jahre für den Zürcher Oberländer und hat an der ZHAW Journalismus und an der ZHDK Kulturpublizistik studiert. Mehr Infos

