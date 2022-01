Recycling in Winterthur – Maag bekennt sich zum Standort Winterthur und baut um Maag Recycling baut den Recy-Hof in der Grüze um und investiert 300’000 Franken. Damit bekennt sich das Unternehmen zum Standort Winterthur. Patrick Gut

Maag Recycling baut um und verschiebt die Kundenparkplätze in die Recycling-Halle. Foto: Marc Dahinden

Ob jemand in die erste eigene Wohnung umzieht, das einstige Kinderzimmer umgestaltet oder das Elternhaus räumt: Oft ist dies mit einem Besuch auf dem Recy-Hof von Maag Recycling in der Grüze verbunden. An Spitzentagen sind es bis zu 2500 Winterthurerinnen und Winterthurer, welche das Areal überrennen.

Dass Maag Recycling am bestehenden Standort an seine Kapazitätsgrenzen gelangt, ist kein Geheimnis. Das Unternehmen begegnet der Herausforderung vorerst mit einem Umbau, wie es am Dienstag mitteilte. Der Bereich für die privaten Kundinnen und Kunden bleibt für die Arbeiten einzig am Samstag, 29. Januar, geschlossen.