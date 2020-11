Maag Recycling sorgt sich um den Standort – und greift in den Abstimmungskampf ein

Abstimmung in Winterthur

Judith Maag leitet die grösste private Recyclingfirma der Stadt – und macht sich Sorgen um ihren Standort, wenn am 29. November die Querung Grüze angenommen wird.

Frau Maag, Sie haben sich mit einem Brief an Partner und Medien in die Abstimmungsdiskussion eingeschaltet. Wollen Sie die Busbrücke verhindern?

Nein, wir möchten uns nicht politisch äussern. Aber wir weisen darauf hin, dass das Problem der Entsorgung, insbesondere der Massengut-Logistik, ungelöst ist. Die Stadt baut, ohne einen Plan für die Zukunft zu haben.