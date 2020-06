Immer diese Folklore: Nacktdemo anlässlich 20 Jahre Opernhauskrawall am 30. Mai 2000. Auch heute wird der Jugendunruhen von damals wieder viel gedacht. Foto: TA-Archiv

Oh nein, jetzt fängt das wieder an: Die Erinnerung an die glorreiche «Bewegig», also an jene vermeintlich heroische Generation, die 1980 mit den Opernhauskrawallen dem damaligen Establishment den Kampf ansagte, die illegale Pop-up-Bars eröffnete, Punk in Zürich ganz gross machte und Freiräume erkämpfte, für die wir auf immer und ewig dankbar sein müssen. «Zurich enters die 60s» titelte das «Newsweek»-Magazin damals im Juli 1980.