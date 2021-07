Corona in Spanien und Portugal – Macht Delta uns die Sommerferien kaputt? In Spanien und Portugal atmete die Tourismusbranche erst auf, doch jetzt steigen die Corona-Infektionszahlen wieder an. Die Regierungen planen Beschränkungen. Die Übersicht. Karin Janker aus Madrid

Das Virus verbreitet sich vor allem da, wo sich auch Touristen besonders wohlfühlen: Feriengäste in Mallorca. Foto: Jaime Reina (AFP)

Warnung, Entwarnung, Warnung, Entwarnung. So geht das diesen Sommer schon die ganze Zeit. Erst sah es nach einem Sommer aus, in dem man endlich wieder reisen könnte. In Spanien und Portugal atmete die Tourismusbranche auf, und in der Schweiz atmeten die auf, die Sehnsucht nach dem Süden hatten. Und jetzt?



Seit Wochen steigen die Infektionszahlen in Portugal und Spanien. Erst sachte, nun immer schneller. Macht Delta uns den Sommer kaputt? Das fragen sich die Menschen diesseits wie jenseits der Pyrenäen, wenn auch mit etwas unterschiedlichem Leidensdruck. Den Schweizerinnen und Schweizern stiehlt das Virus womöglich das langersehnte Ferienglück, den anderen droht eine Wirtschaftskrise von gigantischem Ausmass.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung