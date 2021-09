Djokovics Startbaisse geht weiter

Schon zum fünften Mal in Folge hat der Serbe damit den ersten Satz am US Open verloren. Schon Kei Nishikori, Jenson Brooksby, Matteo Berrettini und Alexander Zverev nahmen ihm den ersten Durchgang ab. Von dem her dürfte der Serbe noch nicht sonderlich beunruhigt sein, gab er doch in den vier Spielen davor danach nur noch einen Satz ab.