Super League – YB wahrt die Chance auf den Matchball am Sonntag Die Berner schlagen Xamax in einer schwachen Partie mit 1:0 und können unter Umständen schon am Wochenende Meister werden. Dennis Frick

YB spielt in Neuenburg glanzlos, siegt aber dennoch. Pascal Müller / Freshfocus Nsame bringt den Leader mit dem ersten Angriff früh in Front. Der Stürmer erzielt aus spitzem Winkel das 1:0 für die Gäste. Pascal Müller / Freshfocus 1 / 6

Die Passivität rächte sich um ein Haar. Etwas zerfahren war YB in dieser zweiten Halbzeit in Neuenburg bei Xamax aufgetreten, hatte hoch und weit statt flach und kurz gespielt. Und Xamax rückte den Bernern mit dem im Abstiegskampf so üblichen, verzweifelten Mut auf die Pelle. So richtig gefährlich wurde es vor YB-Goalie von Ballmoos nie, aber riskant war es allemal, wie die Young Boys da mit ihrer knappen 1:0-Führung umgingen.

Dabei war YB mit viel Schwung in diese Partie gestartet. Captain Lustenberger hatte zuletzt gefehlt, war nach einer Kopfverletzung zurück im Team. Bereits nach sieben Minuten traf Nsame, markierte nach einem schlechten Einwurf von Xamax und einem schönen Steilpass von Martins bereits sein 29. Liga-Tor. Hätten die Young Boys zu der Zeit nachgedoppelt, es hätte sich ein Kantersieg abgezeichnet. Xamax aber fing sich einigermassen, einmal blieb Fassnacht hängen, dann Aebischer.

Harmlose Neuenburger

In einem lange Zeit passiven Neuenburger Kollektiv setzte Stéphane Henchoz die einzige Marke, wenn auch als Trainer von der Seitenlinie nur von der akustischen Art. Nuzzolo schoss Lustenberger an der Strafraumgrenze an, Handspiel wurde zurecht keins gepfiffen.

Die Schlussphase war hektisch, Xamax bemüht, aber eine echte Torchance ergab sich für die Neuenburger nicht. Die Young Boys fuhren ihren 20. Saisonsieg ein, ohne gross zu überzeugen. Gibt nun St. Gallen am Samstagabend gegen Zürich weiter Punkte ab und siegt YB tags darauf im Heimspiel gegen Luzern, stehen die Berner als Meister fest. Es wäre das überraschend frühe Ende eines bis unlängst noch spannenden Titelkampfes. (mrm)

Telegramm:

Neuchâtel Xamax – Young Boys 0:1 (0:1)

1000 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tor: 8. Nsame (Martins) 0:1.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Djuric (87. Dugourd), Oss, Xhemajli; Seydoux, Mveng (63. Corbaz), Kouassi, Araz, Kamber (77. Doudin); Nuzzolo, Seferi (46. Sakho).

Young Boys: Von Ballmoos; Lotomba, Camara, Lustenberger, Lefort (86. Janko); Fassnacht (86. Gaudino), Aebischer (73. Sierro), Martins, Sulejmani (65. Zesiger); Nsame, Elia (73. Moumi Ngamaleu).

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Ramizi (gesperrt), Djourou und Gomes (beide verletzt). Young Boys ohne Hoarau, Garcia, Lauper, Sörensen, Mambimbi und Petignat (alle verletzt). Super-League-Debüt des 24-jährigen Dylan Dugourd.

Verwarnungen: 50. Aebischer (Foul), 59. Nuzzolo (Foul), 71. Xhemajli (Foul), 77. Nsame (Foul), 79. Fassnacht (Foul), 80. Xamax› Trainer Henchoz (Reklamieren), 92. Lotomba (Spielverzögerung).

