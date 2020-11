Initianten setzten mehr Geld ein als die Wirtschaft: Briefkastenwerbung für die Konzernverantwortungsinitiative in Zürich. Foto: Samuel Schalch

Als «mächtige Zwerge» gegen «umstrittene Riesen» wurden die Nichtregierungsorganisationen in ihrem Kampf gegen Grossunternehmen charakterisiert. Das war einmal. Heute sind die Rollen vertauscht. In der politischen Arena treiben die Nichtregierungsorganisationen als mächtige Riesen die «umstrittenen Zwerge» aus der Wirtschaft vor sich her.

Die NGOs machen längst selber Politik. Sie lancieren Initiativen und Referenden erfolgreicher als die Parteien: Konzernverantwortungs- und Kriegsmaterial-Initiative, Jagdgesetz-Referendum, Gletscher-, Zersiedelungs-, Landschafts- und Biodiversitätsinitiative.