Machtwechsel in Thailand – Warum sich viele Thais in ihrem Wählerwillen verraten fühlen Ein alter und ein neuer Premierminister machen in Bangkok von sich reden. Vieles deutet auf einen fragwürdigen Deal zwischen dem Premier und dem alten Establishment hin. Arne Perras

Lässt sich nach einigen überraschenden Wendungen als Premier küren: Srettha Thavisin. Foto: Manan Vatsyayana (AFP)

Auch Thailand hat nun seinen «Super Tuesday» erlebt, wie Medien des Landes den 22. August schon im Vorfeld titulierten. Allerdings ging es in Südostasien nicht um Vorwahlen wie in der US-Politik. Vielmehr rückte das Schicksal zweier Premierminister auf spektakuläre Weise in den Blick: Da war zum einen die Rückkehr von Ex-Regierungschef Thaksin Shinawatra nach Thailand.