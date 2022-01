Frankreich führt die EU an – Macron betritt die grosse Bühne Frankreichs Präsident nutzt die EU-Ratspräsidentschaft, um als proeuropäischer Kandidat in den Wahlkampf zu gehen. In Brüssel haben sich einige seiner Ideen bereits durchgesetzt, zum Beispiel jene der Atomkraft. Nadia Pantel aus Paris

Frankreich will die EU aufrütteln: Zum Beginn der EU-Ratspräsidentschaft wurde der Eiffelturm in Paris mit den europäischen Sternen beleuchtet. Foto: Kiran Ridley (Getty Images)

Bei aller politischen Biegsamkeit, an seinen EU-Bekenntnissen konnte man Emmanuel Macron immer von seinen Konkurrenten unterscheiden. Frankreichs Staatspräsident ist seit seinem Amtsantritt der proeuropäischen Linie treu geblieben, die er 2017 in seiner Sorbonne-Rede auf den Punkt brachte. Proeuropäisch, das bedeutet im Fall Macrons: Will Frankreich ein wirtschaftlich starker und aussenpolitisch souveräner Staat bleiben, braucht es dafür eine starke, souveräne EU.

Macrons «europäischer Moment»

Der europäische Kalender schenkt Macron zum Ende seiner (vielleicht ersten, vielleicht letzten) Amtszeit nun eine grosse Bühne. Seit dem ersten Januar und bis zum Juli, wenn dann Tschechien an der Reihe ist, wird Frankreich die europäische Ratspräsidentschaft übernehmen. Eine Rolle, in der es eher auf diplomatisches Geschick und effizientes Arbeiten ankommt denn auf grosse Visionen.