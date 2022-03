Präsidentschaftswahlen Frankreich – Macron kandidiert für eine zweite Amtszeit Der 44-Jährige möchte nochmals fünf Jahre als französischer Staatspräsident im Elysée-Palast bleiben. Gewählt wird im April.

Der französische Präsident Emmanuel Macron will im Amt bleiben. Foto: Ludovic Marin (AFP)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kandidiert für eine zweite Amtszeit. «Ich bin Kandidat, um mit Ihnen gemeinsam eine französische und europäische Antwort auf die Herausforderungen des Jahrhunderts zu finden», heisst es in einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben des amtierenden Präsidenten an seine Landsleute. Er müsse seinen Wahlkampf allerdings «wegen des Kontextes» anpassen, schrieb Macron.

In seiner ersten Amtszeit habe er die Arbeitslosigkeit und die Steuern gesenkt, betonte Macron. Ausserdem sei es ihm gelungen, «unsere wichtigsten Nachbarn davon zu überzeugen, mit dem Aufbau einer Europa-Macht zu beginnen, die sich verteidigen und den Lauf der Geschichte bestimmen kann». Er warnte die Franzosen, dass sie künftig «mehr arbeiten» müssten, damit die Steuern weiter gesenkt werden können.

Macron hatte nie Zweifel daran gelassen, dass er für eine zweite Amtszeit antreten wollte. Der Präsident hatte die Erklärung seiner Kandidatur allerdings lange hinausgezögert.

Am Freitag um 18 Uhr läuft die Frist für die Präsidentschaftsbewerber ab, um die nötigen 500 Unterschriften von Bürgermeistern und Abgeordneten für eine Kandidatur zu sammeln. Gewählt wird am 10. und 24. April.

AFP/anf

