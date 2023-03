Neue AKW in Frankreich – Macron will bis zum Ende seiner Amtszeit Beton fliessen sehen In Frankreich sollen mehr Atomkraftwerke gebaut werden. Der Präsident will sogar das Institut für Strahlenschutz schwächen. Atomgegner sprechen von einem politischen Trick.

Sollen schneller genehmigt werden: Atomkraftwerke, hier jenes in Saint-Vulbas zwischen Lyon und Genf. Foto: AFP

Manche Staatschefs träumen von der Grundsteinlegung eines monumentalen Gebäudes. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will bis zum Ende seiner Amtszeit Beton fliessen sehen, und zwar für das Fundament der ersten neuen Atomreaktoren. Es ist die zweite Atomwende, die das Land seit 2015 erlebt: Damals beschloss das Parlament, sich künftig weniger auf Atomkraft zu verlassen. Nun geht es wieder in die andere Richtung.

Macron begründet seine Atomwende damit, dass Atomkraft emissionsarm sei und zur unabhängigen Energieversorgung des Landes beitrage. Die Nationalversammlung debattiert daher seit Montag über den beschleunigten Bau neuer Atomkraftwerke.

Der Senat hatte den Gesetzentwurf bereits im Januar verabschiedet – und durch einige Änderungsanträge zu einem hoch politischen Gesetz gemacht. Ursprünglich ging es lediglich darum, bei dem von Macron angestrebten Bau neuer Reaktoren bürokratische Hürden abzubauen.

Trifft Entscheidungen über das politisch hochumstrittene Thema: Emmanuel Macron, hier vor dem Treffen mit dem britischen Premier Rishi Sunak in Paris, ebnet den Weg für neue Investitionen in die Atomkraft. (10. März 2023) Foto: Emmanuel Dunand (AFP)

Da die neuen Reaktoren bereits bestehende Atomkraftwerke ergänzen sollen, sollten etwa die Genehmigungsverfahren abgekürzt werden. Doch der mehrheitlich rechte Senat fügte einen Passus ein, nachdem sich Frankreich von dem seit 2015 geltenden Ziel verabschiedet, den Anteil des Atomstroms von damals 75 auf 50 Prozent herunterzufahren.

Ausserdem soll die zum selben Zeitpunkt beschlossene Höchstgrenze für Atomstrom gekippt werden, die bislang bei 63 Gigawatt liegt. Das macht den Weg frei für den Bau zusätzlicher Reaktoren.

Die französischen Atomgegner kritisieren, dass das Gesetz die strategische Wende durch einen parlamentarischen Trick besiegelt und dadurch eine öffentliche Debatte verhindert. Tatsächlich soll das Gesetz, das den Strommix der kommenden fünf Jahre festschreibt, erst im Sommer verabschiedet werden. Der Fraktionschef der grünen Senatoren, Daniel Salmon, spricht von einer «demokratischen Fehlanzeige».

Institut für Strahlenschutz soll aufgelöst werden

Eine weitere Bestimmung des Gesetzentwurfs löst heftige Kritik aus, bis ins Lager der Atombefürworter hinein: Das Institut für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit (IRSN), das sich der Forschung widmet, soll mit der Atom-Aufsichtsbehörde (ASN) zusammengelegt werden. Dies bringe die unabhängige Expertise in Gefahr und verstärke die Undurchsichtigkeit der Atomwirtschaft, heisst es in einem Meinungsbeitrag von Grünen-Abgeordneten in «Le Monde».

«Auf uns wird man nicht mehr hören»: Angestellte des Instituts für Strahlenschutz demonstrieren in Paris. (13. März 2023) Foto: Thomas Samson (AFP)

Die Debatte steht zudem im Kontext der neu entdeckten Leitungsrisse, die den Zeitplan des Kraftwerkbetreibers EDF zum Wiederhochfahren seiner Atomkraftwerke in Frage stellen. In der vergangenen Woche waren deutlich tiefere Leitungsrisse als bislang bekannt an mehreren Atomreaktoren bekannt geworden. Pikant ist die Tatsache, dass die Risse sich an Stellen befanden, wo diese Form von Korrosionsschäden bislang nicht vermutet worden war.

Es handelt sich um Leitungen des Notkühlsystems, die im Normalbetrieb nicht genutzt werden – aber bei einem Unfall extrem wichtig sind, um den Reaktor zu kühlen. In diesem Fall würde radioaktives Wasser hindurchlaufen.

In einem Atomreaktor in Penly am Ärmelkanal ist der neu entdeckte Riss etwa 15 Zentimeter lang und 23 Millimeter tief, bei einer Rohrdicke von 27 Millimetern. «Also fast ein Leck», meinte Atom-Experte Yves Marignac von der Organisation NégaWatt.

Die Atomaufsicht forderte EDF daher auf, seine Kontrollstrategie zu überarbeiten. Möglicherweise müssen nun noch mehr Leitungen überprüft und repariert werden als bislang vorgesehen. Wegen verzögerter Wartungsarbeiten und bereits zuvor entdeckter Mikro-Risse in mehreren Atomkraftwerken hatte Frankreich im vergangenen Jahr so wenig Atomstrom produziert wie seit drei Jahrzehnten nicht.

Unterdessen wirft die Umweltorganisation Greenpeace der Regierung vor, dass die französische Atomindustrie längst nicht so unabhängig sei wie oft behauptet. Im vergangenen Jahr habe Frankreich etwa die Hälfte des für die Atomkraftwerke benötigten Urans aus Kasachstan und Usbekistan importiert. Der Transport werde weiterhin vom russischen Unternehmen Rosatom kontrolliert. «Die Abhängigkeit der französischen Atomindustrie von den russischen Behörden ist immens», heisst es in einer am Samstag veröffentlichten Studie.

