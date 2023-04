«Apropos» – der tägliche Podcast – Macrons Verständnis von Europa hat eine lange Vorgeschichte Der französische Präsident Emmanuel Macron wird für seine Äusserungen zu China und den USA kritisiert. Dahinter steckt die Frage: Wo positioniert sich Europa im schwelenden Konflikt der Weltmächte? Mirja Gabathuler als Host Christof Münger als Gast Sophie Ambühl als Produzentin

Nach seinem Besuch bei Xi Jinping in Peking sorgte Emmanuel Macron mit einem Interview für Unverständnis. Gegenüber Journalisten äusserte er, die «grösste Gefahr» für Europa sei, in den Konflikt zwischen China und den USA hineingezogen zu werden, der «nicht der unsere ist». Er will Europa – mit Frankreich an der Spitze – als dritte Kraft zwischen den Weltmächten etablieren, die im Taiwan-Konflikt unparteiisch bleiben soll.

Wie kommt Macron zu diesem Verständnis? Was bedeuten seine Äusserungen vor dem Hintergrund der neusten chinesischen Militärmanöver vor der Küste Taiwans? Und wie positionieren sich andere europäische Länder gegenüber China? Darüber spricht Christof Münger, Leiter des Auslandsressorts, in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

