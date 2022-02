Gastrokolumne Angerichtet – Madame Sums Luxus-Teigtaschen in allen Farben Die handgemachten Teigtaschen sprechen sich selbst hohe Qualität zu und kommen mit verschiedensten Füllungen. Nicole Döbeli

Teigtaschen gefüllt mit Miso/Aubergine und Morchel/Hühnchen. Foto: Nicole Döbeli

«Jetzt auch in Winterthur!» flimmert es über den Bildschirm. Handgemachte Teigtaschen – Dim Sums – in diversen Farben und Geschmacksrichtungen liefert das Unternehmen Madame Sum direkt vor die Haustür. Ein paar Klicks zeigen schnell, dass die Teigbissen zwar in Herrliberg hergestellt, per Kurierdienst aber schweizweit ausgeliefert werden.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Dumplings seien «high quality», schreibt das Unternehmen über die eigenen Produkte. Auch der Gastroblog des «Gault Millau» hat sie getestet und für «unkonventionell» befunden. Denn gefüllt sind sie nicht nur mit asiatischen Geschmäckern, wie man reguläre Dim Sums kennt, sondern auch mit Zutaten aus der französischen oder der amerikanischen Küche.

Sechs mal sechs Miniteigtaschen. Foto: Nicole Döbeli

Am Vortag bestellt, werden die 36 Teigtaschen knapp zwölf Stunden später angeliefert. In kleinen farbigen Kartonschachteln, die an Schmuckschatullen erinnern, befinden sich jeweils sechs tiefgefrorene Stücke in einer Geschmacksrichtung. Der unterschiedlich eingefärbte Teig trägt zum ästhetischen Erlebnis bei, die Grösse der Dumplings lässt uns allerdings an der Mengenempfehlung von zwölf Stück pro Person zweifeln: Eine Teigtasche ist ein Bissen, nicht mehr.

Marroni/Shiitake und Pork Belly gibts im zweiten Gang. Foto: Nicole Döbeli

Auftauen lassen ist nicht nötig, die Dumplings können direkt in einen Bambuskorb, Steamer oder schlicht in eine Schüssel über einem Wasserbad gegeben werden. Nach ungefähr sieben Minuten sind sie gar. Unser Favorit ist die Schweinebauchfüllung (16.90 Franken) mit etwas Minze abgeschmeckt, sehr vollmundig. Ebenso gefallen uns die Füllungen mit Hühnchen, Morcheln und Muscat-Wein (16.90) und Brie mit Trüffel (17.20). Etwas ratlos lassen uns die beiden Vegi-Versionen Aubergine mit Misopaste (13.30) und Marroni mit Shiitake-Pilzen (17.20) zurück: Es lassen sich keine einzelnen Geschmacksnoten erkennen. Ein Highlight zum Schluss sind die Salted-Caramel-Dumplings (14.90): eine süss-buttrige Explosion im Mund.

Gefallen hat uns die kleine Entdeckungsreise und wie viel Geschmack in einem Bissen Platz hat. Zu erwähnen sei allerdings der Preis, der bei einer Mindestbestellmenge von 80 Franken plus 20 Franken Liefergebühr nicht tief ist und Madame Sum in der Luxus-Teigtaschen-Kategorie platziert.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

Fehler gefunden?Jetzt melden.