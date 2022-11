Waren Sie vom Ergebnis Ihrer Studie überrascht, dass Sek-B-Schülerinnen so viel häufiger als Gymi-Schülerinnen Opfer von sexueller Gewalt werden?

Ich habe selten eine Zunahme gesehen, die so einheitlich war, und zwar bei allen Schultypen: Bei der niederschwelligen Form der Belästigung in der Schule, bei der Belästigung im Netz, bei der Gewalt in Paarbeziehungen und selbst bei der schweren Form der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung – überall ist ein Anstieg zu verzeichnen. Dass er gerade bei schweren Formen bei den Sek-B-Schülerinnen so deutlich ausfällt, hat mich aber tatsächlich überrascht. Auch wenn es früher schon Unterschiede gab, weil in der Sek B «schwierige» Jugendliche aus belasteten Verhältnissen übervertreten sind, so hat sich der Unterschied zu anderen Schultypen nochmals massiv verschärft.