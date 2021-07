Kommentar zu Bransons Flug ins All – Männer, deren Ego auf der Erde nicht mehr zu befriedigen ist Gross, grösser, am grössten: Richard Branson, Jeff Bezos und Elon Musk liefern sich einen kindischen Wettlauf um den ersten touristischen Weltraumflug. Meinung Alex Rühle

Richard Branson beantwortet nach seiner Rückkehr aus dem All Fragen von Studenten. Foto: Susan Montoya Bryan (AP Photo)

Um 24 Prozent ist die Anzahl der Superreichen mit mehr als 50 Millionen Dollar Eigentum im vergangenen Jahr gestiegen. Das ist eine ausserordentlich gute Nachricht für diesen Planeten, denn nur die Superreichen werden sich ein Ticket leisten können für einen Flug ins All, um von dort aus endlich zu erkennen, was für ein einmalig fragiles Wunder doch dieser blaue Tropfen namens Erde im Ozean des schwarzen Nichts ist.

Der Unternehmer und Milliardär Richard Branson sagte jedenfalls am Sonntag, die Aussicht von da oben sei «amazing» gewesen. «Wir können uns ohne Frage sehr glücklich schätzen, dass wir alle auf diesem Planeten leben.»

Bezos schiesst gegen Branson

Richard Branson hatte da gerade den Wettlauf um den ersten touristischen Weltraumflug gewonnen. Behauptet zumindest Branson.

Jeff Bezos’ Firma sagt dagegen, das stimme nicht, weil Branson nicht weit genug im All war, das gehe ja erst jenseits der sogenannten Kármán-Linie los, also ab 100 Kilometer Erdentfernung. Branson erreichte mit seinem Raketenflugzeug Unity 22 eine Höhe von 86 Kilometern und erlebte dort oben einige Minuten Schwerelosigkeit.

Amazon-Gründer Jeff Bezos fliegt im Laufe des Monats mit der New Shepard und ist jetzt natürlich etwas verschnupft, dass ihm die Show beziehungsweise der Erstflugrekord gestohlen wurde.

Branson war noch gar nicht losgeflogen, da machte Bezos’ Firma das Ganze schon madig: Branson sei nur mit einem Flugzeug unterwegs gewesen, wohingegen Bezos mit einer Rakete ins All fliege, die ausserdem «die grössten Fenster im Weltraum» biete, während Virgin Galactic ja nur «Flugzeugfenster» zustande gebracht habe.

Dass die Ära des Weltraumtourismus derart kindisch beginnt, ist insofern zu begrüssen, als dadurch von Anfang an klar ist, worum es einzig und allein geht: um Ego-Boosting.

Ob das Universum wohl gross genug ist für die Egos dieser Männer? Elon Musk, der dritte dieser Brüder im Geiste, hielt sich aus der ganzen Debatte raus. Wahrscheinlich weil er längst viel grösser plant, er will ja das All besiedeln.

Dass die Ära des Weltraumtourismus derart kindisch beginnt, ist insofern zu begrüssen, als dadurch von Anfang an klar ist, worum es geht: um Ego-Boosting. Und ums Geschäft: Branson sagt, er wolle allen Menschen den Weltraum zugänglich machen, aber diese sozialdemokratische Bemäntelung des Projekts wirkt angesichts des Preises doch reichlich bizarr.

Bransons Firma Virgin Galactic verkündet, man habe bislang 600 Reservierungen für Tickets zu je 250’000 Dollar, im kommenden Jahr soll der Linienbetrieb losgehen. Für Bezos’ Erstflug wurde ein Platz versteigert, 7600 Menschen boten mit, am Ende zahlte ein bislang anonym gebliebener Mensch 28 Millionen Dollar. Für drei Tickets auf die internationale Raumstation im kommenden Jahr wurden bereits je 55 Millionen Dollar an Elon Musks Firma gezahlt.

Wie viel Milliardärswahnsinn verkraftet die Erde?

Mitte der Fünfzigerjahre, als der Massentourismus am Horizont aufschien, schrieb Hans Magnus Enzensberger: «Indem wir finden, was wir suchen, zerstören wir es.» Der Satz hat sich hier unten, auf unserem immer kleiner werdenden Planeten, aufs Brutalste bewahrheitet. Immerhin das wird in diesem Falle nicht passieren, das Weltall werden Branson & Co. nicht kleinkriegen.

Die Frage ist nur, wie viel Milliardärswahnsinn diese winzige blaue Heimatkugel noch verkraften wird. Schon wird der neue Range Rover für alle «zukünftigen Astronauten» auch als Sondermodell angeboten, in der «Astronaut Edition», besprüht in dezentem Zero Gravity Blue.

