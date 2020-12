Überfälle in Zürich – Männergruppe auf Bahnhofstrasse überfallen Eine Gruppe von vier jungen Männern ist am Freitagabend in Zürich an der Bahnhofstrasse mit einer Faustfeuerwaffe bedrängt worden.

Vier junge Männer sind auf der Bahnhofstrasse in Zürich überfallen worden. (Symbolbild) KEYSTONE/GAETAN BALLY

Eine grössere Gruppe von Tätern forderte von den Männern am Freitagabend auf der Bahnhofstrasse die Herausgabe von Wertgegenständen. Die Täter bedrohten ihre Opfer mit einer Faustfeuerwaffe. Die etwa zehn Unbekannten flüchteten danach mit ihrer Beute in Richtung Paradeplatz, wie die Stadtpolizei am Montag mitteilte.

Wenig später gegen 21.30 Uhr kam es zu einem weiteren Überfall in der Stadt Zürich. Zwei Unbekannte überfielen am Höhenring bei der Kirche Maria Lourdes einen Rentner. Als sie den Mann körperlich angingen, entstand ein Gerangel. Dabei gelang es den 20- bis 25-jährigen Angreifern, die Armbanduhr des Rentners zu entwenden.

SDA