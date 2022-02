Aktion in Winterthur – Mahnwache zu Ukraine-Krieg angekündigt Am Sonntag soll auf dem Neumarkt Winterthur eine bewilligte Mahnwache stattfinden. Nicole Döbeli

Keine Demonstration, aber eine Mahnwache soll in Winterthur stattfinden. Symbolbild: Raphael Moser

Am Sonntagnachmittag, um 14 Uhr, soll auf dem Neumarkt Winterthur eine Mahnwache zur Situation in der Ukraine stattfinden. Die Aktion sei bewilligt und von verschiedenen Privatpersonen organisiert, sagt Mattea Meyer, die sich ebenfalls privat und nicht in ihrer Funktion als Co-Präsidentin der SP Schweiz beteiligt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Am Donnerstag fanden bereits in verschiedenen Städten Demonstrationen statt. Auf der Zürcher Rathausbrücke versammelten sich um die tausend Personen, die mit Kerzen und Lichtern gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine protestierten.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

Fehler gefunden?Jetzt melden.