Historisches aus Marthalen – Makaber, mystisch, naheliegend – wie Ortsnamen entstehen Reinhard Nägeli hat eine jahrzehntelange Recherche abgeschlossen. Sein Buch ist eine Reise von A bis Z durch Marthalen – und durch die Geschichte des Dorfes. Eva Wanner

Reinhard Nägeli im Gespräch über sein Buch. Vor bald 40 Jahren hat er mit der Recherche dazu begonnen. Foto: Enzo Lopardo

Wenn Reinhard Nägeli die Füsse hebt, müssten daran eigentlich Wurzeln zu sehen sein. So tief ist er mit dem Dorf Marthalen verbunden, und das fast sein ganzes Leben.

Er sitzt in seinem Haus «Am Gässli» und zeigt nach drüben zu «Im Höfli», wo er aufgewachsen ist. Als Bauernsohn mit zwei Brüdern und drei Schwestern. «Wir waren viele – und mich brauchte es auf dem heimischen Hof nicht unbedingt», sagt der 78-Jährige. Er absolvierte deshalb in Winterthur die Lehramtsschule, studierte später Geschichte – «das hat mehr mit Menschen zu tun als Naturwissenschaften» – und unterrichtete dann an der Kantonsschule.