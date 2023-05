Razzien in elf Läden – Malaysia beschlagnahmt Swatch-Uhren in Regenbogenfarben Die Schweizer Uhrenmarke soll sittenwidrige Produkte verkauft haben, lautet der Vorwurf. Konzernchef Nick Hayek kontert mit einem Seitenhieb auf die zuständige Behörde. Jon Mettler

Ein Modell der «Pride»-Kollektion. Foto: PD

In der aufgeheizten Debatte in Malaysia um die Rechte der LGBT-Gemeinschaft ist Swatch zwischen die Fronten geraten. Wie malaysische Medien berichten, hat das Ministerium für innere Angelegenheiten Razzien in elf Läden der Schweizer Uhrenmarke durchgeführt. Dabei soll die Behörde des muslimischen Landes Zeitmesser in Regenbogenfarben der «Pride»-Kollektion beschlagnahmt haben. Die Regenbogenfahne ist ein Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung; LGBT steht für lesbisch, schwul (Englisch «gay»), bisexuell und trans.