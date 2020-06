Musikkollegium Winterthur – «Man darf auch mal scheitern» Dominik Deuber, der neue Direktor des Musikkollegiums, war bis jetzt Manager der Lucerne Festival Academy. Einst gab er in der Winterthurer Mundartpopband Plankton den Takt an. Helmut Dworschak

Dominik Deuber, neuer Direktor des Musikkollegiums Winterthur, hat Jazzschlagzeug und Musikmanagement studiert. Foto: Maria Kosnyreva

Das sei doch ein grossartiges Haus, meint Dominik Deuber, als wir uns im Foyer der Villa Rychenberg mit einem angedeuteten Ellenbogengruss verabschieden. Es ist sein dritter Arbeitstag im Stammhaus des Musikkollegiums, und Deuber scheint sich hier schon ganz zu Hause zu fühlen. Auch Winterthur, wo er vor über zehn Jahren in der Mundartpopband Plankton Schlagzeug spielte, ist ihm bereits wieder vertraut. Damals wäre er beinahe bei den Winterthurer Musikfestwochen in der Geschäftsstelle gelandet, was seinen damaligen Hauptinteressen sehr entsprochen hätte. Aber er entschied sich für das Lucerne Festival, genauer für die von Pierre Boulez 2003 gegründete Academy, eine auf zeitgenössische Musik spezialisierte Institution für junge Talente.