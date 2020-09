Nein, nach derzeitigem Kenntnisstand ist die unzulässige Werbung nicht von dort ausgegangen. Die Forscher haben ihre Ergebnisse wissenschaftlich korrekt im Fachjournal «Virology Journal» veröffentlicht und kommen zum Schluss, dass Echinaforce nur im Labor an Zellkulturen gegen Coronaviren wirkt. Wegen der in einigen Medien falsch interpretierten Studienergebnisse ging Swissmedic nun gegen die beteiligten Redaktionen vor.

Die ersten online veröffentlichten Artikel verstossen gegen das Heilmittelgesetz, weil darin behauptet wird, dass Echinaforce gegen Covid-19 eine heilende Wirkung hat. Doch die Studie liefert keinen Beweis, ob und in welchem Ausmass Echinaforce auch beim Menschen etwas nützt. Man darf es nicht ein «Wundermittel» nennen.

Was heisst dies genau?

Im Internet wurden diese Woche Präparate mit Echinacea auch auf verschiedenen Plattformen oder privaten Marktplätzen angeboten. Doch dies ist illegal, weil das für die Prophylaxe von Erkältung zugelassene Medikament nur in Apotheken und Drogerien frei verkäuflich ist. Solche verbotenen Einträge und auch Posts haben wir sofort löschen lassen. Die starke Nachfrage nach Echinaforce zeigt deutlich, dass die Berichterstattung werbewirksam war.

In der im Fachblatt «Virology Journal» veröffentlichten Studie wurde die Beteiligung der Firma transparent gemacht und deklariert. Unüblich an der publizierten Studie war aber, dass der Produktname Echinaforce im Titel stand. Doch dafür ist die Redaktion der Fachzeitschrift zuständig.

Die Herstellerfirma A. Vogel war an der Untersuchung im Labor Spiez stark beteiligt. Zwei Mitarbeiter kamen von der Firma, und ein Infektiologe als Studienberater erhielt damals für andere Arbeiten Geld von ihr. Ist dies nicht auch eine Werbeveranstaltung?

Kurz nach dem Echinaforce-Hype hat eine Firma in Liestal die Medien kontaktiert und preist in einer Mitteilung ihr Nasenspray mit einem Rotalgenwirkstoff an, das angeblich ebenfalls bei Sars-CoV-2-Infektionen wirksam sein soll. Ist Ihnen das Produkt bekannt?

Dieses Präparat ist ein Medizinprodukt und kein Arzneimittel. Aber auch bei Medizinprodukten sind irreführende Angaben verboten, zum Beispiel zur Wirksamkeit und Leistungsfähigkeit. Verschiedene Heilanpreisungen für diese Produkte wurden Swissmedic bereits gemeldet. Wir überprüfen derzeit den Sachverhalt.