Bundesratsentscheid – Reaktionen aus Winterthur – «Man darf Orgien feiern, aber keine Terrassen öffnen» Empörung, Bedauern, Erleichterung: Die Bandbreite der Reaktionen in Winterthur auf den Entscheid des Bundesrats, die Regeln nur im privaten Bereich zu lockern, könnte kaum grösser sein. Thomas Münzel

Verwilderte Restaurantterrasse: Nach dem Willen des Bundesrats sollen Terrassen von Restaurants und Cafés weiterhin geschlossen bleiben. Foto: Christian Pfander

SVP-Gemeinderat Thomas Wolf versteht die Welt nicht mehr. Der Präsident von Gastro Winterthur hat null Verständnis für die Entscheide des Bundesrates vom Freitag. Dass ab dem kommenden Montag in Innenräumen neu private Treffen von bis zu zehn Personen möglich sein sollen, für Restaurants hingegen keinerlei Lockerungen in Aussicht gestellt wurden, macht ihn wütend. «Man darf ab jetzt also in Innenräumen wilde Orgien feiern, aber nach wie vor keine Restaurantterrassen öffnen.» Das sei absurd, meint Wolf, der das Bahnhöfli in Wülflingen führt.

Wenn er selber hätte entscheiden dürfen, dann hätte er nach den Ostertagen sowohl die Terrassen als auch die Innenräume der Restaurants und Cafés in Winterthur wieder geöffnet. «Wir haben alle hervorragende Schutzkonzepte, das hätte prima funktioniert», zeigt sich Wolf überzeugt. Doch jetzt sei man weiter zum Warten verdammt. Es sei schlimm, so ohne Perspektive leben zu müssen.