Interview mit einer Löwin – «Man darf sich nie als Loser sehen» Ihr erstes Unternehmen gründete Anja Graf als Teenagerin. Heute sitzt die gebürtige Winterthurerin an der Spitze eines Immobilienimperiums und in der Jury der Show «Die Höhle der Löwen Schweiz». Im Interview verrät sie das Geheimnis ihres Erfolgs. Deborah Stoffel

Anja Graf vor ihrem Apartmenthaus in Zürich-Wiedikon. Die 43-jährige Unternehmerin ist aktuell in der Jury der zweiten Staffel der Schweizer Version von «Die Höhle der Löwen» auf TV24 zu sehen. Foto: Anna-Tia Buss

Sie trifft mit ein paar Minuten Verspätung in ihrem Apartmenthaus in Zürich-Wiedikon ein. «Der Verkehr», entschuldigt sich Anja Graf, schwarze Jeans, hohe Schuhe, rosa Pullover. Sie kommt direkt vom Flughafen. Die 43-jährige Unternehmerin ist viel in Bewegung. In Winterthur aufgewachsen, hat sie ihren Wohnsitz heute in Bukarest, ihre Kinder und ihren Firmenhauptsitz in Zürich, die älteste Tochter in New York. Auch ihr Geschäft ist international. Graf vermietet mit ihrer Firma Visionapartments in ganz Europa 1800 möblierte Wohnungen an Geschäftsreisende und Expats, und sie betreibt eine Buchungsplattform mit Zugriff auf rund 130’000 Business-Apartments weltweit.