Berater-Exodus bei Boris Johnson – «Man hat das Gefühl, alles fällt auseinander» Boris Johnson verliert fünf hochrangige Mitarbeiter in der Regierungszentrale. Erneut brodelt es in der Fraktion. Zugleich distanziert sich sein Schatzkanzler von anstössigen Bemerkungen des «Bosses». Peter Nonnenmacher aus London

«Der Bunker kollabiert»: Um Boris Johnson wird es einsam. Foto: Dan Kitwood (Getty)

Der Abgang von fünf Topberatern des britischen Premierministers binnen 24 Stunden hat am Freitag erneut die Frage aufgeworfen, wie lange sich Boris Johnson noch in No. 10 Downing Street wird halten können. Johnson müsse endlich etwas bringen oder abtreten, meinte dazu der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Unterhaus, der konservative Abgeordnete Hew Merriman.