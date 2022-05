Spargelbauer aus Flaach – «Man hat mich für verrückt erklärt» Vor 60 Jahren pflanzte die Familie Spaltenstein aus Flaach die ersten Spargel. Mittlerweile sind ihre Spargel weitum bekannt. Doch der Weg zum Erfolg war nicht immer einfach. Fabienne Grimm

Im eigenen Hofladen verkaufen Rolf und Susanne Spaltenstein verschiedene Spargelsorten. Foto: Marc Dahinden

Über den Feldern des Spargelhofs der Familie Spaltenstein in Flaach im Zürcher Weinland hängt an diesem Morgen eine dicke Nebelschicht. Es ist gerade mal acht Uhr, doch Erntehelfer bringen bereits die erste Ladung geernteter Spargel von den Feldern auf den Hof. In einer grossen Halle werden die Spargel sorgfältig sortiert, gewaschen und abgepackt. Von hier aus wird das grüne, weisse oder violette Frühlingsgemüse in die Region, die Stadt Winterthur oder auch nach Zürich verkauft – an Privatpersonen, aber auch an Restaurants.