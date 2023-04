Joe Biden in Irland – «Man hat wirklich das Gefühl, nach Hause zu kommen.» Der US-Präsident hat seinen Besuch in seiner alten Heimat Irland beendet. Es war eine politische und persönliche Pilgerreise. Aber auch der Beginn seines Kampfs um die Wiederwahl. Peter Nonnenmacher aus London

Mit «offenen Armen empfangen»: US-Präsident Joe Biden trifft im irischen Pilgerort Knock ein. Foto: Getty Images

Nachdem es in der Vergangenheit schon zwei Päpste und Mutter Teresa von Kalkutta nach Knock geschafft hatten, hielt auch Joe Biden jetzt offenbar die Zeit für gekommen für einen Besuch des dortigen Marien-Schreins. Am Freitag spazierte der US-Präsident in die Basilika der winzigen Ortschaft im Westen Irlands, in der Grafschaft Mayo, um dort ein Gebet zu sprechen, ganz ungestört. Man empfange den hohen Gast «mit offenen Armen», hatte der örtliche Priester, Father Richard Gibbons, versichert. Für den amerikanischen Präsidenten könne Knock «eine Oase des Friedens inmitten all der Geschäftigkeit sein».

Knock war ja der Platz, der im August 1879 gänzlich unerwartete Berühmtheit erlangte, als eine Gruppe Ortsansässiger aufgeregt berichtete, ihnen sei an der Dorfkirche im strömenden Regen die Jungfrau Maria erschienen, und das stundenlang. In der Folge wurde Knock zu einem Pilgerort, den heute noch immer 1,5 Millionen Gläubige im Jahr aufsuchen und der seit 1985 sogar mit einem eigenen Flughafen, hoch droben auf einer benachbarten Bergkuppe, aufwarten kann.

Dorthin wurde Joe Biden am Freitagmittag zwischen einem Hagelsturm und ein paar schüchternen Sonnenstrahlen per Air Force One befördert. Durchaus passend war die Andacht in Knock für die persönliche und politische Pilgerreise Bidens in die alte Heimat auf jeden Fall. Denn sosehr man in Washington auch betonte, Anlass der viertägigen Irland-Reise des Präsidenten sei der 25. Jahrestag des nordirischen Friedensvertrags, des Karfreitags-Abkommens, gewesen: So klar war zugleich, dass Biden vor allem daran gelegen war, sich auf der anderen Seite der Grenze, in der irischen Republik, umzutun. Von dort waren schliesslich seine Vorfahren nach Amerika ausgewandert. Dort fühlte sich «der irischste US-Präsident der Geschichte», wie man ihn in Irland gern nennt, so recht daheim.

«Ich fühle mich wunderbar.» Joe Biden, US-Präsident

Das zu bestätigen, wurde Biden nicht müde. «Ich fühle mich wunderbar», erklärte er seinen Gastgebern überall. «Man hat wirklich das Gefühl, nach Hause zu kommen.» Bei seinem Auftritt im irischen Parlament am Donnerstag versuchte er es sogar mit ein paar gälischen Worten: «Tá mé seo abhaile», ich bin daheim, verkündete er den begeisterten Abgeordneten. «Und ich wünschte, ich könnte länger bleiben», fügte er schmunzelnd hinzu.



Der Sprecher des Parlaments, Seán Ó Fearghaíl, hatte Biden zur Begrüssung bereits versichert, er sei in Irland wahrhaftig «unter Freunden, weil Sie einer von uns sind». Genau das suchte Biden unter Beweis zu stellen mit erneuten Besuchen an zwei der Stätten, an denen frühere Biden-Generationen mütterlicherseits – die Finnegans und die Blewitts – einmal zu Hause waren. Beide Plätze hatte er schon 2016 als Vizepräsident aufgesucht.

Treffen mit Cousins

Zuerst kam die Stadt Dundalk, an der irischen Ostküste, an die Reihe, wo Biden einige seiner vielen Cousins und Cousinen dritten bis fünften Grades traf und sich den in den Strassen wartenden Fans unter seiner blauen Baseballkappe mit dem präsidentiellen Siegel gut gelaunt präsentierte. Ob ihm der Regen denn nichts ausmache, wurde der 80-Jährige gefragt von besorgten Familien. «Alles bestens», meinte er. «Das ist schliesslich Irland hier.»

Die andere Lokalität war das westirische Städtchen Ballina, das nach Knock am Freitagabend den Abschluss – und volkstümlichen Höhepunkt – seines Irland-Aufenthalts bildete. Tausende hatten sich für den dortigen Auftritt Bidens zu einer Mammutparty, vor Ballinas St-Muredachs-Kathedrale, angesagt. Auf die Kathedrale bezog sich nämlich eine der beliebtesten historischen Anekdoten Bidens. Dort soll sein Urururgrossvater Edward Blewitt mit der Anlieferung von 27’000 Kirchenbausteinen das Geld verdient haben für die Überfahrt seiner Familie nach Amerika.

«Deine Füsse werden dich dahin tragen, wo dein Herz ist.» Joe Bidens Eintrag ins Gästebuch des irischen Parlaments

Auch dass die irischen Vorfahren Barack Obamas praktisch zur selben Zeit wie Bidens eigene Familie die Grüne Insel verliessen und aus demselben Hafen absegelten, war eine der Geschichten, die der Präsident mehrfach erzählte. Die grosse Hungersnot Mitte des 19. Jahrhunderts zwang Millionen Iren damals nach Nordamerika.

Schaden könne es dem Präsidenten jedenfalls nicht, wenn auf amerikanischen Bildschirmen historische Verbindungen dieser Art und ein paar persönliche Dramen sozialen Aufstiegs neu gefeiert würden, schätzten Beobachter Bidens «irische Pilgerfahrt» ein.

Die Hälfte der Irisch-Amerikaner wählte Trump

Denn letzten Erhebungen zufolge sind über 30 Millionen US-Bürger irischstämmig – und viele fühlen sich der alten Heimat bis heute zugetan. Während aber in der neueren Geschichte der USA die Irisch-Amerikaner bei Präsidentschaftswahlen eher den Demokraten zuneigten, war es Donald Trump 2016 gelungen, die Hälfte dieses Wählerpotenzials zu sich herüberzuziehen. Überraschen konnte es darum niemanden, dass Joe Biden die irische Karte nach Kräften ausreizte. «Deine Füsse werden dich dahin tragen, wo dein Herz ist», kritzelte er ins Gästebuch des irischen Parlaments.

«Das Vereinigte Königreich sollte enger mit Irland zusammenarbeiten.» Joe Biden, US-Präsident

Einen kleinen Seitenhieb gegen London konnte sich Biden dabei nicht versagen. Was die Bemühungen um weiteren Frieden in Nordirland angehe, finde er, «dass das Vereinigte Königreich enger mit Irland zusammenarbeiten sollte», mahnte der Präsident.



Etwas verschnupft fand der Kommentator einer Londoner Zeitung, dass Biden «sich ganz schön sentimental suhlt in eingebildeten irischen Ruhmestaten». Den US-Präsidenten brauchten Stimmen wie diese nicht zu stören. Als er am Freitagabend in Knock Airport verabschiedet wurde, war seine Mission – für ihn jedenfalls – erfüllt.

