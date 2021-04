Das 1:0 des FCW im Bergholz – Man kann auch in Wil siegen Die Winterthurer gewinnen das «Heimspiel» gegen Wil 1:0 und ersticken die aufgekommene Abstiegsgefahr damit im Keime. red

Samuel Ballet (links) erzielte in Wil das einzige Tor. Madeleine Schoder/Archiv

Vier Tage nach dem schwachen Cup-Auftritt beim 0:3 in Aarau rissen sich die Fussballer des FC Winterthur zusammen. Dank eines frühen Tores gewannen sie das «Heimspiel» gegen den FC Wil in dessen Bergholz 1:0, womit sie die aufgekommene Abstiegsgefahr gleich wieder im Keim erstickte. Das war nötig nach elf Ligaspielen mit nur einem Sieg seit Ende Januar. In Wil hat der FCW erstmals seit einem 2:0 im September 2017 wieder gewonnen. Dazwischen lagen sechs Niederlagen und ein Unentschieden gegen Wil und die zwei jüngsten Niederlagen gegen Thun und Chiasso im Ausweichstadion Bergholz.