Interview mit Ernährungsexperte - «Man kann sehr wohl beeinflussen, wo man abnimmt»

Intervallfasten, Keto-Diät oder intuitives Essen – es gibt fast so viele Ernährungsphilosophien wie Lebensmittel. Welche was taugen – und was selbst Long-Covid-Patienten hilft, weiss Ernährungswissenschaftler Jürg Hösli.

Intermittierendes Fasten (IF) ist im Prinzip einfach eine von vielen Methoden, weniger Kalorien zu essen und das in den Alltag zu integrieren. Dasselbe Prinzip gilt bei Low Carb oder Veganismus: Man wählt andere Lebensmittel – bei Low Carb fallen zum Beispiel die Saucen weg – und schon nimmt man ab.

Was hat es mit dem verjüngenden Effekt des Fastens auf sich?

Es gibt preisgekrönte Studien, die zu solchen Resultaten gekommen sind. Nur wurden diese an Einzellern vorgenommen, nicht am Menschen. Tatsächlich kann IF positive Effekte haben: Ein arbeitender Darm braucht zum Beispiel sehr viel Sauerstoff – und der sollte während der nächtlichen Regenerationsphase dem System zur Verfügung stehen. Wenn man die Mahlzeiten so verteilt, dass man abends wenig isst, dann schläft man deutlich besser, die Gesundheit verbessert sich, auch psychisch geht es den meisten besser.