Soll ich mich optimieren? Lohnt sich das noch? Und womit müsste ich beginnen? Ich sehe einen unüberwindbaren Berg an Arbeit vor mir. Alles an mir wirkt irgendwie renovationsbedürftig. Lieber wäre ich eine alte Dame, die im Lehnstuhl gemütlich und zufrieden, vielleicht sogar strickend ihre Enkelschar betrachtet. Aber so geht das heute nicht mehr. Heute musst du an dir arbeiten, beinhart, bis zum Schluss.