Löst Corona Haarausfall aus?

Alles, was den Körper in Stress versetzt, kann Haarausfall auslösen, also auch Corona. So gesehen: Ja. Aber: Dem Körper ist es egal, ob er wegen Corona in Stress gerät oder wegen etwas anderem. Deshalb muss man sagen: Nein, es gibt keinen Corona-spezifischen Haarausfall. Darauf deutet bis jetzt jedenfalls nichts hin.