Männerchor Elsau – «Man kommt schwer an die Leute heran» Der Elsauer Männerchor will sein Glück teilen und sucht neue Mitglieder. Um Aufmerksamkeit zu erringen, wurde in die eigene Tasche gegriffen. Gabriele Spiller

Ein glücklicher Chorpräsident bei der Tennisarena Rümikon: Ruedi Zehnder. Foto: Enzo Lopardo

Wer einmal so richtig glückliche Männer sehen wolle, müsse in den Männerchor Elsau eintreten. Das sagt Ruedi Zehnder, der für den Gesangsverein eine kleine Plakatkampagne ins Leben gerufen hat. Das Motiv wird bei der Tennisarena Rümikon und an der St. Gallerstrasse gezeigt. Es geht darum, neue Mitglieder zu gewinnen. «Denn wir haben dasselbe Problem wie die meisten Chöre: Überalterung», so Zehnder. «Man kommt schwer an die Leute heran, zu Corona-Zeiten erst recht.»