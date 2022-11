Interview zum Solarausbau in Zürich – «Man lügt sich in links-grünen Kreisen schlicht etwas vor» Ständerat Ruedi Noser (FDP) beklagt den fehlenden Willen der links-grün regierten Stadt Zürich, den Bau von Solaranlagen auf Gebäuden im nötigen Mass zu fördern. Lorenzo Petrò

Ruedi Noser kritisiert den schleppenden Ausbau der Solarenergie in der Stadt Zürich: «Wer den SBB verbieten kann, im Neugassquartier Wohnungen zu bauen, der kann auch einen Anteil Erneuerbare vorschreiben.» Foto: Reto Oeschger

Der Zürcher Ständerat Ruedi Noser (FDP) hat in Bern massgeblich darauf hingewirkt, die Solarwende vorwärtszubringen. Plötzlich sind Grosskraftwerke möglich, wie sie in Gondo und Grengiols in den Walliser Alpen geplant sind. Sie liefern bis zu zwei Terawattstunden Strom im Jahr, 3 Prozent des schweizerischen Strombedarfs, und dies vor allem im Winter, wenn Strom in der Schweiz knapp wird.