Wahlen in Winterthur

Was kann man denn in einem Parlament wie dem Grossen Gemeinderat in Winterthur bewirken?

Man kann die politische Diskussion mitgestalten, Impulse geben und sich in gewisse Themen vertiefen. Aber es ist sicher nicht so, dass man in einer Legislative die absolute Gestaltungsmacht hat. Man ist jemand unter vielen, muss sich für die eigenen Ideen starkmachen und Allianzen schmieden. Das ist auch etwas, das oft zu einer gewissen Frustration führt.