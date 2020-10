«Man muss in diesem Beruf ein dickes Fell haben»

Am Sonntag «brännt Züri» im «Tatort». Nervös?

Ich bin gespannt, wie die Zuschauer unseren ersten Fall aufnehmen, bin aber zum Glück gut abgelenkt, da ich in meinem Kopf schon bei den Vorbereitungen für die nächsten Fälle bin. Die Nervosität

hält sich also in Grenzen.