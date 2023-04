Getestet: Haute Cuisine im Europapark – Man muss schon sehr zynisch sein, um das doof zu finden Der Europapark in Rust mischt jetzt Sterneküche mit Erlebnisgastronomie. Wir geben zu: Wir waren skeptisch. Bis uns beim Dessert die Freudentränen kamen. Paulina Szczesniak

Wer hier eintritt, kriegt nicht nur Essen serviert, sondern grad noch eine multimediale Show dazu. Foto: Paulina Szczesniak

Und, was haben Sie so über Ostern gemacht? Ich habe auf dem Mond zu Abend gegessen. Glauben Sie nicht? Stimmt aber. Na ja, jedenfalls fast. Dort gabs eigentlich nur den Hauptgang. Die Vorspeise nahm ich an einem Strand in Thailand zu mir. Aber alles der Reihe nach und von Anfang an.