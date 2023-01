Wie man zu einer Grundfitness kommt, was danach nötig ist und warum Krafttraining in die zweite Tageshälfte gehört: Der Sporttherapeut Markus Dohm-Acker gibt Auskunft.

Das Programm Fitter in 4 Wochen ist nun zu Ende. Herr Dohm-Acker, welche Fortschritte konnten die Teilnehmenden in dieser Zeit erzielen?

Der erste Effekt wird sein, dass sie sich vitaler fühlen, weil sie sich mehr bewegt haben – am günstigsten an der frischen Luft. So ist man besser mit Sauerstoff versorgt. Nach diesen vier Wochen bemerken die meisten sicher, dass sie nicht mehr so viel schnaufen müssen, wenn sie die Treppe hochlaufen. Die Teilnehmenden sind also fitter geworden.