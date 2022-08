Kämpferische Kirchenvorsteherin – «Man muss von unten her einfach machen» Sie traut gleichgeschlechtliche Paare, legte sich mehrmals mit dem Bischof an und wurde als TV-Pfarrerin schweizweit bekannt. Nun geht Monika Schmid nach 37 Jahren als Gemeindeleiterin von Effretikon in Pension. Samantha Zaugg

Monika Schmid, Leiterin der katholischen Gemeinde, geht in Pension. Foto: Madeleine Schoder

Eigentlich wollte Monika Schmid nur zwei Monate in Effretikon bleiben. Doch wie so oft kam alles anders, Ende August wird sie nach 37 Jahren in der Gemeinde pensioniert. Ursprünglich war Schmid Kindergärtnerin in einem Dorf im Kanton Luzern. Durch Zufall wurde sie in die Jugendarbeit in der lokalen Kirchgemeinde involviert. Sie war interessiert und studierte an der Theologischen Fakultät in Luzern. Und kam schliesslich nach Effretikon, vorübergehend, bis ein neuer Pastoralassistent gefunden würde.