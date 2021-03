Seuzach: Wohnen im Alter – «Man muss von vielem Abschied nehmen, aber es lohnt sich» Für den Umzug in die Alterswohnung mussten sie vieles hinter sich lassen. Frischgebackene Mieterinnen und Mieter schildern ihr Lebensgefühl in der neuen Überbauung Schneckenwiese. Dagmar Appelt

Das neu eingezogene Ehepaar Sigrid und Klaus Auerbach. Foto: Madeleine Schoder

Der Zügelstress liegt hinter ihnen, doch offene Kartonschachteln zeigen, hier gibt es noch viel zu tun. «Bei uns herrscht momentan das Chaos», sagt Klaus Auerbach entschuldigend und bittet in die frisch bezogene 3-Zimmer-Wohnung. Das Schwierige sei, dass sie viel weniger Platz hätten, fügt Sigrid Auerbach mit einem kleinen Seufzer bei. «Der Umzug hierher war ein Kopfentscheid mit vielen Emotionen», gesteht ihr Mann.

Bis vor kurzem haben Sigrid und Klaus Auerbach noch in einer grossen Wohnung fünf Minuten von hier, ihrem neuen Domizil in der Überbauung Schneckenwiese, gewohnt. Davor lebten sie in einem Einfamilienhaus. Nun sind sie als Erstmieter in die neue Alterswohnung umgezogen. «Wir wussten, wenn wir es nicht jetzt tun, bleibt am Ende nur der Gang ins Altersheim», sagt Sigrid Auerbach. Sie sind beide über 80 Jahre alt.