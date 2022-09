Der EHC Winterthur ist eine gute Adresse für Spieler wie Nelson Chiquet, die sich weiterentwickeln wollen. Foto: Urs Kindhauser

Es sind alarmierende Zeichen, die der EHC Winterthur vor dem Saisonstart aussendet. «Unser Ziel ist es, in der Swiss League zu bleiben», sagte Verwaltungsratspräsident Rolf Löhrer am Donnerstag im «Landboten». Das heisst: Es droht eben auch der Abstieg, und zwar nicht sportlich, denn die auf zehn Teams geschrumpfte Swiss League kann auf keine Mannschaft verzichten. Aber es ist ein Rückzug aus finanziellen Gründen möglich, wenn sich auf dem Platz Winterthur nicht bald eine kompetitive Mannschaft finanzieren lässt. Es fragt sich dann, in welche Liga man sich zurückziehen und als was man sich da positionieren will, darf oder kann.