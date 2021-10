Ausbildung von Jagdhunden – «Manche Jäger wollen nicht sehen, dass ihr Hund ungeeignet ist» Das Übungsgatter für Jagdhunde in Elgg hat die erste volle Saison hinter sich. Mehr als ein Drittel der Hunde bestand den Eignungstest nicht. Nicole Döbeli

Im Welpenkorridor kommen die Hunde zum ersten Mal in Kontakt mit den Wildschweinen. Foto: Marc Dahinden

Seit zwei Jahren können Jägerinnen und Jäger aus der ganzen Schweiz ihre Hunde in Elgg für die Treibjagd und Nachsuche ausbilden lassen. Im Wildschweingatter beim Weiler Heurüti kommen die Hunde unter Aufsicht zum ersten Mal in Kontakt mit Wildschweinen und üben das Aufstöbern und Stellen der Tiere. Bevor es die Übungsanlage in der Schweiz gab, hatten die Hundeführerinnen mit ihren Tieren für den Eignungsnachweis ins Ausland fahren müssen.

War das Schweizer Übungsgatter zu Beginn kontrovers diskutiert und von Tierschützern als «Wildschwein-Guantánamo» bezeichnet worden, habe sich die Situation über die letzten zwei Jahre beruhigt, sagt Chef-Gattermeister Urs Schmid: «Das Gatter ist bei der Bevölkerung akzeptiert, und die Leute spazieren auch gern mal vorbei, um ein Wildschwein zu sehen.»