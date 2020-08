Landluft-Kolumne – Manche nehmen den Stift selbst in die Hand Tempo 30 geht auch unbürokratisch. Der menschlichen Vernunft sind keine Grenzen gesetzt. Dagmar Appelt

Statt der erhofften Tempo-30-Zone wird an der Buckstrasse in Pfungen ein Jahr lang ein Versuch mit Verkehrshindernissen durchgeführt. Foto: Heinz Diener

Der Traum eines jeden Quartiers: Autos fahren rücksichtsvoll im Schritttempo neben Velofahrerinnen und Passanten her. Warum ist das in der Schweiz nur so schwer zu verwirklichen? Sie meinen, das sei übertrieben? Ist es definitiv nicht: Nehmen Sie zum Beispiel die Gemeinde Pfungen. 16 Jahre schon hoffen dort die Menschen an der Buckstrasse auf Tempo 30. Na ja, mindestens diejenigen unter ihnen, die schon so lange dort leben.