Drmic und Klose verlieren – Manchester United jubelt dank Hattrick von Martial ManUnited-Stürmer Anthony Martial schiesst Sheffield im Alleingang ab. Norwich mit Josip Drmic und Timm Klose in der Startformation verliert weiter.

Anthony Martial brachte Manchester United mit seinem Hattrick gegen Sheffield den Sieg. Foto: Getty Images Das Team von Ole Gunnar Solskjær siegte am Ende souverän und verteidigte den fünften Platz. Foto: Getty Images Bei Newcastle (1:1 gegen Aston Villa) sass Nationalverteidiger Fabian Schär nur auf der Bank. Foto: Getty Images 1 / 5

Nach dem 1:1 beim Re-Start gegen Tottenham hat Manchester United nun einen deutlichen Sieg eingefahren. Das Team von Ole Gunnar Solskjær schickte Sheffield mit 3:0 nach Hause. Stürmer Anthony Martial zog dabei einen Sahnentag ein und erzielte die drei Tore im Alleingang.

Zweimal legte Marcus Rashford auf (7./74.), einmal lieferte Aaron Wan-Bissaka (44.) die Vorarbeit für den 24-jährigen Martial. Obwohl Wolverhampton (1:0 gegen Bournemouth) ebenfalls siegte, verteidigte ManUnited damit den fünften Tabellenplatz.

Schär nur auf der Bank

Bei Norwich durften die Schweizer Josip Drmic und Timm Klose beide von Beginn weg ran. Für Stürmer Drmic war es nach den 90 Minuten gegen Southampton in der vergangenen Woche erst der zweite Einsatz in der Startformation in dieser Saison. Er konnte seine Durchschlagskraft gegen Everton aber nicht unter Beweis stellen. Norwich verlor 0:1 gegen die Liverpooler und bleibt am Tabellenende.

Nationalverteidiger Fabian Schär sah das 1:1 von Newcastle gegen Aston Villa indes nur von der Bank aus. Schon beim ersten Spiel nach dem Re-Start war er nur zu einem Sechs-Minuten-Kurzeinsatz gekommen.

Manchester United – Sheffield United 3:0 (2:0)

Tore: 7. Martial 1:0. 44. Martial 2:0. 74. Martial 3:0.

Norwich City – Everton 0:1 (0:1).

Tor: 55. Keane 0:1. – Bemerkung: Norwich City mit Klose und Drmic.

Newcastle United – Aston Villa 1:1 (0:0)

Tore: 68. Gayle 1:0. 83. Elmohamady 1:1. – Bemerkung: Newcastle United ohne Schär (Ersatz).

Tabelle: 1. Liverpool 30/83. 2. Manchester City 30/63. 3. Leicester City 31/55. 4. Chelsea 30/51. 5. Manchester United 31/49. 6. Wolverhampton 31/49. 7. Tottenham Hotspur 31/45. 8. Sheffield United 31/44. 9. Crystal Palace 30/42. 10. Everton 31/41. 11. Arsenal 30/40. 12. Burnley 30/39. 13. Newcastle United 31/39. 14. Southampton 30/37. 15. Brighton & Hove Albion 31/33. 16. Watford 30/28. 17. West Ham United 31/27. 18. Bournemouth 31/27. 19. Aston Villa 31/27. 20. Norwich City 31/21.

( lai )